Red Bull nega intenção de comprar o Torino, da Itália

A fabricante de energéticos Red Bull negou nesta sexta-feira que tenha a intenção de comprar o Torino, conforme divulgou a imprensa italiana.

A empresa austríaca investe grande soma no esporte e é proprietária de quatro clubes de futebol - com filiais em Salzburg, Nova York, Leipzig e em Campinas, no Brasil - e também possui uma equipe de Fórmula 1, que lidera o Mundial de Pilotos e de Construtores da atual temporada.

Um dos clubes mais tradicionais da Itália, o Torino vive difícil momento financeiro e está na segunda divisão do Campeonato Italiano.