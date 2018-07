Red Bull promete concentração máxima contra o Corinthians

A equipe de Campinas está na última posição entre os concorrentes pela vaga, já que se manteve com 22 pontos, com a pior campanha entre os times das quartas de final que ainda não disputam nenhuma outra divisão São Bento tem 27, o Audax tem 24 e o São Bernardo se classificou no Grupo B com 23. Só dois times vão à Série D.

"A palavra de ordem é o Corinthians. Temos de recuperar os jogadores, estudar e ver o que podemos fazer para sair com a vitória. Temos mais uma chance de conquistar essa vaga na Série D e vamos atrás dela com todas as forças", comentou o técnico Mauricio Barbieri.

Ao seu lado, o Red Bull Brasil tem o retrospecto da temporada diante dos times grandes. Contra o São Paulo, logo na primeira rodada, o clube empatou por 1 a 1 no estádio Moisés Lucarelli. Mais tarde, na sétima rodada, venceu o Santos, até então invicto, por 2 a 0. Fora de casa bateu o Palmeiras por 2 a 1 na 11.ª rodada, no Pacaembu.