Red Bull Salzburg x Real Madrid: onde assistir e horário do amistoso

Em fase final de pré-temporada, o Real Madrid faz mais um amistoso nesta quarta-feira, quando enfrentará o Red Bull Salzburg, da Áustria, às 14h (horário de Brasília) na Arena Red Bull, em Salzburgo.

Red Bull Salzburg x Real Madrid terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil.

A pré-temporada do time espanhol não tem sido das melhores. A equipe comandada por Zidane perdeu, dentre outros jogos, para Tottenham (1 a 0), Bayern de Munique (3 a 1) e foi goleado pelo Atlético de Madrid por 7 a 3. Mas em seu último amistoso, derrotou o Fenerbahçe.

Depois da partida contra o Red Bull, o clube merengue ainda vai enfrentar a Roma, no domingo, e depois inicia a temporada do Campeonato Espanhol contra o Celta, dia 17. Já o Red Bull Salzburg tem conquistado bons resultados. No último domingo, goleou o Mattersburg por 4 a 1 e sua única derrota na pré-temporada para o para o Chelsea, por 5 a 3.