Red Bull x Palmeiras: onde assistir ao vivo a estreia do time alviverde

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras, estreia neste domingo no Campeonato Paulista. A partir das 19h (horário de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari enfrenta o Red Bull pela primeira rodada do Estadual. Após mais de duas semanas de pré-temporada, o compromisso será a partida partida oficial do time alviverde no ano.

Red Bull x Palmeiras terá transmissão do pay-per-view e acompanhamento em tempo real pelo Estado. Presente pela quinta vez no Campeonato Paulista, o time campineiro perdeu os dois últimos confrontos para a equipe alviverde. No ano passado o Palmeiras venceu por 2 a 1 no Allianz Parque e fez 3 a 1 em Campinas em 2017.

O Palmeiras deve levar a força máxima para o jogo em Campinas. Felipão prometeu priorizar o Estadual neste início de ano. A curiosidade é pela possível estreia de alguns reforços, como o atacante Felipe Pires, que devem ser titular. O Red Bull terá vários nomes conhecidos. O técnico é o ex-zagueiro Antônio Carlos Zago, o goleiro é o ex-corintiano Júlio César. A equipe também conta o ex-são-paulinos Xandão (zagueiro) e Ytalo (atacante).

A possível escalação do Palmeiras deve ter: Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Thiago Santos e Lucas Lima; Dudu, Felipe Pires e Deyverson. O Red Bull teve entrar em campo com: Júlio César; Aderlan, Xandão, Ligger e Romário; Uilian Correa, Pio e Everton; Osman, Ytalo e Roberson.

Veja os jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista

Sábado

16h30 Ponte Preta x Oeste

17h Santos x Ferroviária

19h30 São Paulo x Mirassol

21h30 Bragantino x Guarani

Domingo

11h Botafogo x São Bento

17h Corinthians x São Caetano

19h Red Bull x Palmeiras

18h15 Ituano x Novorizontino