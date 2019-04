Red Bull x Ponte Preta: como assistir a decisão do Troféu do Interior

Red Bull Brasil e Ponte Preta se enfrentam nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela final do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. Esse será o primeiro duelo entre os dois times campineiros nesta edição do Paulistão.

Red Bull Brasil x Ponte Preta terá transmissão ao vivo do SporTV.

O Red Bull Brasil teve a melhor campanha da fase de classificação do Paulistão e avançou às quartas de final, fase na qual foi eliminado pelo Santos. A Ponte Preta ficou na terceira colocação do Grupo A e não avançou aos mata-matas do Estadual.

Na última segunda-feira, o Red Bull Brasil derrotou o Mirassol por 3 a 1, em Campinas, pela rodada de volta das semifinais do Troféu do Interior. Na partida de ida, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, no último dia 1.º, havia vencido por 1 a 0.

A Ponte Preta entrou em campo no último domingo e ganhou em casa do Oeste por 2 a 0. O resultado classificou a equipe de Campinas à final do Troféu do Interior, já que na partida de ida, em Barueri, no último dia 30, houve empate por 2 a 2.