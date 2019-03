Red Bull x Santos: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Paulista

Red Bull e Santos se enfrentam nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Red Bull x Santos terá transmissão dos canais SporTV e Premiere e acompanhamento minuto a minuto do Estado. O Santos tem a vantagem de poder perder até por um gol de diferença para garantir a classificação para as semifinais do Estadual.

Na partida de ida, na noite de sábado, o Santos venceu por 2 a 0 no estádio do Pacaembu. Os gols foram marcados por Carlos Sánchez, em cobrança de falta, e Diego Pituca.

O Red Bull foi dono da melhor campanha na fase de grupos do Campeonato Paulista. O time teve oito vitórias, três empates e apenas uma derrota.