Rede de restaurantes acerta patrocínio e aparecerá no calção do São Paulo

Assim, o São Paulo chega a quatro anunciantes no seu uniforme. O clube tem FIAP (Faculdade de Informática e Administração Paulista) na barra inferior da frente da camisa e a Joli (empresa de material de construção) na barra traseira. Além disso, a TIM voltou a anunciar dentro do número dos jogadores.

"É uma alegria trazer uma marca nova para o mercado e para o clube. Isso demonstra a força do São Paulo. Seguimos trabalhando para ampliar cada vez mais nossos acordos comerciais", disse ao site do clube Vinícius Pinotti, diretor de marketing do São Paulo.

A Rock & Ribs, que disputa mercado com Applebee's e Outback, também vai abrir um restaurante dentro do Morumbi. A primeira aparição da marca na camisa do São Paulo será diante do Trujillanos, terça, no Morumbi, pela Libertadores.