Redknapp defende presença de Scholes na Eurocopa

Redknapp comparou o estilo de jogo de Scholes, de 37 anos, com o de Xavi Hernández e Andrés Iniesta, reconhecidos por controlarem o jogo e decisivos para as recentes conquistas do Barcelona e da seleção espanhola. "Ele estaria no time de vocês, ele é muito bom", declarou o atual técnico do Tottenham.

Capello, que deixou o comando da seleção inglesa na semana passada, falhou na tentativa de convencer Scholes a defender a equipe na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. O volante decidiu parar de atuar pela equipe em 2004, quando estava com 29 anos.

Scholes se aposentou do futebol em maio, após o encerramento da temporada 2010/2011 do futebol europeu. O jogador, porém, voltou a atuar em janeiro, quando o Manchester United sofria com o excesso de desfalques por conta de lesões.