Redução de salário afasta Zinho de aceitar novo cargo no Flamengo

RIO - O novo diretor executivo de futebol do Flamengo, Paulo Pelaipe, reuniu-se nesta sexta-feira mais uma vez com Zinho, que ainda ocupa formalmente cargo semelhante, mas que já foi convidado pelos futuros dirigentes rubro-negros para continuar trabalhando no clube como gerente de futebol. Zinho ainda não deu a resposta pública, prefere se esquivar do assunto, mas já deixou escapar a amigos que não deve ficar no clube.

Um dos principais motivos para a recusa será a redução salarial. Zinho recebe hoje em torno de R$ 100 mil mensais. Mas esse valor seria revisto para que exercesse outra função.

Por enquanto, Zinho cumpre uma agenda repleta de encontros com Pelaipe e outros dirigentes do Flamengo, a fim de facilitar a transição no clube. Na primeira semana de janeiro, Patricia Amorim passa a cadeira da presidência para Eduardo Bandeira de Mello.