Reeleito presidente, Medeiros celebra vitória e diz que Inter é protagonista

Reeleito com larga vantagem para ser presidente do Internacional pelos próximos dois anos, Marcelo Medeiros, que já confirmou a renovação do contrato do técnico Odair Hellmann, se pronunciou pela primeira vez após a vitória no pleito realizado no último sábado.

O mandatário celebrou a votação expressiva em seu favor - recebeu 14.441 votos (92,95%), contra apenas 1.156 do opositor Luciano Davi -, disse que o resultado é reconhecimento do seu trabalho nos últimos dois anos à frente do clube gaúcho e reconheceu que a cobrança deve aumentar em razão da boa campanha da equipe no Campeonato Brasileiro.

"Uma eleição com resultado expressivo. É um voto de reconhecimento pelo que fizemos. Encontramos o clube em seu pior momento e o trouxemos para ser mais uma vez protagonista no futebol brasileiro e com vaga direta para a Libertadores", afirmou o dirigente, à TV Inter.

O presidente reeleito valorizou a disputa do Campeonato Gaúcho, primeira competição da próxima temporada e que a equipe não vence desde 2016, lembrou que o Inter voltará a disputar a Copa Libertadores após três anos ausente, e elencou as prioridades em seu segundo mandato.

"Continuar trabalhando, equilibrar as contas, aumentar o quadro social e qualificar a equipe", resumiu Medeiros. "Está na hora do Inter botar mais taças no armário e cumprir com o desempenho dentro de campo ganhando títulos", emendou.