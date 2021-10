Reencontro da torcida com o Santos na Vila tem aglomeração na arquibancada e grito de gol antecipado

Depois de um ano e sete meses, o torcedor do Santos voltou às arquibancadas da Vila Belmiro neste domingo para acompanhar a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com apenas 30% do estádio liberado devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, a festa e o apoio de 4.165 presentes — capacidade máxima disponibilizada — foram cruciais para o resultado positivo da equipe, que luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Foi a primeira vitória de Fábio Carille. A reportagem da TV Estadão é de Gustavo Lopes, do Estadão Esporte Clube e Rádio Eldorado.

Antes do início do jogo, a movimentação nos arredores da Vila foi intensa, com diversas pessoas circulando pelas ruas sem o uso de máscaras e aglomeradas, como antes da pandemia. Para entrar no estádio, o torcedor era obrigado a apresentar a comprovação de esquema vacinal completo — duas doses ou dose única do imunizante contra a covid-19 — ou uma dose e exame PCR negativo de 48 horas. Nos portões de entrada, funcionários mediam a temperatura das pessoas e distribuíam álcool em gel para os presentes.

Dentro do estádio, o uso da máscara também foi dispensado pela maioria dos torcedores, ignorando o protocolo e os pedidos para manter o equipamento. Assim como do lado de fora, as aglomerações também se repetiram mesmo com bastante espaço para os presentes se espalharem pelas arquibancadas.

Com a bola rolando, o torcedor demonstrou apoio incondicional ao time, pressionado na luta para fugir do Z-4 após as vitórias de Bahia e Sport no dia anterior. O grito de gol veio somente nos acréscimos, quando Wagner Leonardo desviou o chute de Marinho e colocou a bola para dentro das redes.

A torcida santista também proporcionou uma cena curiosa após o gol. Com o VAR acionado para verificar a possibilidade de impedimento, os torcedores comemoraram o tento como título antes mesmo do árbitro validar o lance. Isso porque alguns dos presentes acompanhavam o jogo pelo celular, e a transmissão da partida já indicava a posição legal do zagueiro. Festa na Vila!

O resultado negativo custou o cargo de Luiz Felipe Scolari, que deixou o comando do Grêmio após o jogo. Enquanto o tricolor gaúcho está afundado no Z-4, na 19ª colocação com 23 pontos, o Santos respira como a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, no 16º lugar com 28 pontos.

O time da Baixada volta a campo nesta quarta-feira para encarar o Atlético-MG, líder absoluto no Brasileirão com 53 pontos. O duelo será no Mineirão, às 19h. Com o campeonato embolado, caso o Santos consiga a façanha de vencer fora de casa, já pode começar a pensar em figurar na primeira página da tabela de classificação.