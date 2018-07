Reencontro e recomeço agitam Corinthians e Ponte Preta

Aliviado com o triunfo na última rodada, diante do Vitória, o Corinthians vai até Campinas encarar a Ponte Preta neste sábado, às 16h, em jogo especial para os volantes Maycon e Cristian.

Revelação da base corintiana, Maycon, que foi elogiado pelo técnico Tite, que o chamou de “novo Elias”, e apontado como um garoto promissor, precisou deixar o clube para jogar. Ele ainda pertence ao Corinthians e está emprestado para o clube de Campinas.

“Ele tem espaço para jogar e isso é bom para o Corinthians, pois vai se desenvolvendo. Ele é talentoso e todos nós ganhamos com seu bom desempenho na Ponte Preta”, afirmou o técnico Cristóvão Borges.

Quanto a Cristian, o volante voltou ao Corinthians no ano passado com a esperança de reeditar a boa parceria com Elias, com quem jogou em 2008 e 2009. Até o momento, o jogador tem colecionado mais decepções do que alegria.

A saída de Bruno Henrique para o Palermo, da Itália, abriu uma vaga na equipe titular, e Cristóvão optou por Cristian. Recém-chegado do Paraná, Jean foi apresentado ontem, mas ainda não foi regularizado e, por isso, não estreia.

Outra novidade será a entrada de Marlone, que terá a oportunidade de jogar pela primeira vez como titular sob o comando do treinador. Quem perdeu espaço foi o paraguaio Romero.

O técnico Eduardo Baptista tem uma dúvida para escalar a Ponte. O volante João Vitor está suspenso e em seu lugar, o treinador pode colocar Abuda ou Thiago Galhardo.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA: Aranha; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; Abuda, Wendel e Maycon; Clayson, Rhayner e Roger

Técnico: Eduardo Baptista

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Cristian, Elias, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Marlone; Guilherme

Técnico: Cristóvão Borges

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas

Horário: 16h