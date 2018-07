Dunga convoca Cássio e confirma retorno de Neymar à seleção

O técnico Dunga anunciou nesta quinta-feira pela manhã, no Rio, a convocação da seleção brasileira para os duelos contra a Argentina e o Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Após cumprir suspensão, Neymar está de volta, mas a grande novidade da lista está no gol. Cássio, do Corinthians, recebeu sua primeira oportunidade no time nacional desde 2012.

O Brasil terá pela frente na terceira rodada das Eliminatórias a Argentina, dia 12 de novembro no Monumental de Nuñez, e duelará cinco dias depois com o Peru, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A seleção tem três pontos até o momento, contra apenas um dos argentinos e nenhum dos peruanos.

Dunga também anunciou nesta quinta algumas mudanças na programação da seleção, que realizará seus primeiros treinos, antes de ir para a Argentina, no CT do Corinthians. Como de costume, o treinador também definiu o novo auxiliar pontual, que será o ex-atacante Careca.

Mas a grande expectativa era mesmo em relação ao retorno de Neymar, que desfalcou a seleção nas duas primeiras partidas das Eliminatórias graças à suspensão recebida ainda durante a Copa América. Expulso diante da Colômbia, na primeira fase do torneio, pegou quatro jogos de gancho, que cumpriu diante de Venezuela e Paraguai, ainda na competição, além de Chile e Venezuela, já mirando a Copa do Mundo de 2018.

E o principal craque brasileiro volta à equipe em alta. Foi o grande destaque da goleada do Barcelona no último sábado, quando marcou quatro vezes no 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano. Além disso, mostrou seu lado "garçom" na terça-feira, ao dar as duas assistências para os gols de Rakitic no triunfo por 2 a 0 sobre o BATE Borisov.

A volta de Neymar é tida como fundamental para o maior clássico da América do Sul. No dia 12 de novembro, o Brasil terá pela frente em Buenos Aires uma Argentina que busca desesperadamente a recuperação nas Eliminatórias e não deverá ter o retorno de seu principal astro: Lionel Messi.

Os argentinos iniciaram de forma trágica as Eliminatórias. Perderam em casa para o frágil time do Equador, por 2 a 0, e suaram para arrancar um empate por 0 a 0 do Paraguai em Assunção. Seguem sem marcar na competição e, por isso, apostavam no retorno de Messi, que se recupera de lesão, mas o jogador preferiu priorizar o clássico entre Barcelona e Real Madrid do dia 22 de novembro e, por isso, não deve enfrentar o Brasil.

A seleção de Dunga, aliás, também começou mal as Eliminatórias, com a derrota por 2 a 0 para o Chile, em Santiago. Na segunda rodada, no entanto, mostrou evolução, viu Willian em dia inspirado e derrotou a Venezuela por 3 a 1, com dois gols do meia do Chelsea, que deve protagonizar as ações brasileiras ao lado de Neymar.

O retorno do craque do Barcelona, no entanto, não foi a única novidade da lista anunciada por Dunga. Como já era especulado, o treinador anunciou uma alteração no gol, mas não foi a volta de Julio Cesar. Em grande fase no Corinthians, Cássio recebeu uma chance na vaga que vinha sendo ocupada por Marcelo Grohe, que se recupera de lesão.

Cássio não era chamado desde 2012, quando o técnico da seleção ainda era Mano Menezes. No entanto, foi justamente com Dunga que o atleta recebeu a primeira chance. Em 2007, quando ainda buscava um goleiro para a Olimpíada de Pequim, o treinador surpreendeu ao chamar o jovem jogador do Grêmio, na época com 19 anos.

Quem também volta a receber uma chance é o lateral Danilo, do Real Madrid, que se recuperou de lesão e disputará a titularidade com Daniel Alves. Kaká e Ricardo Oliveira, chamados às pressas para os duelos com Chile e Venezuela, após as lesões de Philippe Coutinho e Roberto Firmino, agradaram e foram mantidos por Dunga.

Confira os convocados da seleção brasileira:

Goleiros - Alisson (Internacional), Cássio (Corinthians) e Jefferson (Botafogo).

Zagueiros - Miranda (Inter de Milão), Marquinhos (Paris Saint-Germain), David Luiz (Paris Saint-Germain) e Gil (Corinthians).

Laterais - Danilo (Real Madrid), Daniel Alves (Barcelona), Filipe Luís (Atlético de Madrid) e Marcelo (Real Madrid).

Meio-campistas - Luiz Gustavo (Wolfsburg), Fernandinho (Manchester City), Elias (Corinthians), Renato Augusto (Corinthians), Oscar (Chelsea), Lucas Lima (Santos), Willian (Chelsea) e Kaká (Orlando City).

Atacantes - Douglas Costa (Bayern de Munique), Neymar (Barcelona), Hulk (Zenit) e Ricardo Oliveira (Santos).