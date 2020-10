Reforçado, Atlético-GO recebe Bragantino em busca da reabilitação

Com praticamente todo o elenco todo à disposição, o técnico Vagner Mancini poderá escalar força máxima no Atlético-GO para o duelo contra o Red Bull Bragantino no domingo, às 18h15, no Olímpico. O treinador mencionou a possibilidade de poupar alguns jogadores logo após a derrota para o São Paulo, por 3 a 0, mas posteriormente indicou que colocará a equipe titular em campo.

"O jogador adora estar em campo. O desgaste faz parte do trabalho, quem estiver cansado acima do normal será substituído, mas sem que isso se torne uma desculpa", falou o treinador, antes de analisar a partida. "Sem dúvida, precisamos esquecer o último resultado e focar na próxima partida contra o Red Bull Bragantino para subirmos novamente na tabela", finalizou.

Para o duelo, o treinador poderá contar novamente com o volante Edson e com o zagueiro João Victor, que cumpriram suspensão automática no meio de semana. O goleiro Jean e o meia Everton Felipe não atuaram contra o São Paulo por pertencerem ao adversário. Ambos serão opções para o duelo.

Vagner Mancini só não poderá contar com o zagueiro Gilvan, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. Durante os treinamentos, o técnico ensaiou outras mudanças, principalmente entre meio de campo e ataque.

Há quatro jogos sem vencer, o Atlético tem 15 pontos, flertando com a zona de rebaixamento. A vitória é obrigação para fugir da degola.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO - Jean; Dudu, Eder, Oliveira (João Victor), Nicolas; Édson, Marlon Freitas, Chico (Matheus Vargas); Janderson (Matheuzinho), Gustavo Ferrareis, Zé Roberto. Técnico: Vagner Mancini.