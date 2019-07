Reforçado, Avaí tenta desencantar no Brasileirão contra o Goiás

Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o técnico Alberto Valentim resolveu mexer na equipe titular em seu segundo jogo pelo Avaí. O confronto é diante do Goiás neste domingo, às 19h, na Ressacada, pela 11ª rodada. O treinador poderá contar com o atacante Bruno Sávio, reforço vindo do futebol croata e regularizado junto à CBF no último dia 15 de julho.

O atacante formará o trio ofensivo com Gustavo Ferrareis e Brenner, tendo o meia Douglas como o principal homem de armação. Já Lourenço foi improvisado na lateral-direita, uma vez que Léo, com dores musculares, foi preservado e dificilmente entrará em campo neste domingo.

"A Série A é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Estou ciente da situação em que a gente se encontra, mas muito confiante. Acompanhei muitos jogos do Avaí esse ano. É uma equipe que tem muita qualidade, mas acabava perdendo por detalhes. Estou chegando para contribuir dentro de campo, fazer o meu melhor para a gente sair dessa situação incômoda", afirmou o atacante Bruno Sávio.

Alberto Valentim, por sua vez, salientou a necessidade de reação após a derrota para o Fortaleza por 2 a 0. "Tivemos uma semana cheia e aproveitamos para discutir muito sobre o jogo contra o Fortaleza, procuramos recuperar os jogadores e vamos buscar reagir jogando em casa diante do Goiás", finalizou.

Único time que não venceu no Brasileirão, o Avaí tem quatro pontos, contra nove do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.