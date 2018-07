Reforçado, Flu pega o Cruzeiro no Maracanã em busca da 1ª vitória no Brasileirão

Após fazer um jogo equilibrado contra o Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro e ser derrotado nos minutos finais pela atual campeão nacional, o Fluminense ganhou reforços para ir atrás de seus primeiros pontos na competição contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada.

+ Antes de jogo em casa, Abel pede desculpas por críticas aos torcedores do Flu

+ Mesmo obrigados, clubes da Série A ignoram futebol feminino

O zagueiro Luan Peres, que estava na Ponte Preta, e o volante Dodi, recém-chegado do Criciúma, se juntaram ao restante do elenco do Fluminense e participaram de seus primeiros treinos no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Dodi, inclusive, teve o seu nome publicado no BID da CBF e poderá estrear já contra o time mineiro. "São jogadores que foram observados há algum tempo e podem nos dar retorno e uma qualidade maior", elogiou o técnico Abel Braga.

Arrependido das críticas que fez à torcida, que vaiou o time no duelo contra o Nacional Potosí, da Bolívia, pela Copa Sul-Americana, Abel Braga pediu desculpas pelo que havia dito e analisou que a equipe carioca aproveitou bem a semana de folga, que foi possível pois o time não jogou pela Copa do Brasil, já que havia sido eliminado pelo Avaí na terceira fase do torneio.

"Essa semana foi diferente, acho que alguns jogadores nossos estão chegando naquilo que nós esperávamos deles. Comecei a competição com muitas preocupações, mas agora já não estou mais preocupado. Foi uma semana muito boa, muito proveitosa, com um plantel um pouco mais encorpado", disse Abel Braga.

O treinador não deve fazer muitas mudanças em relação à equipe que foi derrotada no primeiro jogo do campeonato. Certo é que Abel Braga não terá o zagueiro Ibañez, lesionado, e já antecipou que o jovem Frazan será titular, formando o trio de zaga com Renato Chaves e o experiente Gum.

Se quiser mexer no ataque, Abel Braga pode recolocar Marcos Júnior na escalação titular. O treinador preferiu escalar o jovem Pablo Dyego na estreia pela força física do jogador. Marcos Júnior entrou no final da partida, após o time levar o segundo gol, e é uma opção para dar mais velocidade à equipe.