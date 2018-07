Reforçado, Fluminense busca vitória contra o Criciúma fora de casa

Fluminense retorna ao Campeonato Brasileiro com a estreia de dois novos reforços - o zagueiro Henrique, ex-Bordeaux, e o meia Cícero, ex- Santos . A corrida tricolor pelo topo da tabela de classificação recomeça contra o Criciúma , nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 10.ª rodada da competição.

O torcedor tricolor, porém, não verá o atacante Fred em campo, por enquanto. O camisa 9, após apresentar um desempenho abaixo do esperado defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo, pediu folga de 10 dias à diretoria do Fluminense, que acatou. Com isso, o jogador se junta ao time apenas no próximo dia 24.

Outra novidade no time do técnico Cristóvão Borges para o jogo será a formação bastante ousada em campo. A equipe vai atuar com três meias com características ofensivas - Cícero, Wagner e Conca -, além de Rafael Sóbis e Walter no ataque.

Wagner, um dos destaques tricolores no início da competição, está confiante que a preparação que a equipe fez durante a Copa trará bons resultados no decorrer do campeonato. "Nos preparamos e trabalhamos duro durante mais de três semanas para conseguir ficar mais fortes no retorno do Brasileiro. Queremos um bom resultado e sabemos que temos condições de brigar na parte de cima tabela", afirmou.

Para o Criciúma, que somou apenas oito pontos nas nove primeiras rodadas, a ideia é se afastar do rebaixamento e o técnico Wagner Lopes tem apenas um desfalque para a partida. O volante Rodrigo Souza levou o terceiro cartão amarelo na última rodada contra o Santos, logo antes da parada por causa da Copa do Mundo.

E apesar de saber da força do Fluminense, o atacante Silvinho quer que o Criciúma saiba exercer o fator casa. "O grupo sabe que vai ser um jogo difícil. O Fluminense vai brigar pelo título do campeonato. Mas mesmo assim vamos jogar em casa e todos os times que nós enfrentarmos aqui, independentemente da posição na tabela, teremos que impor nosso ritmo".