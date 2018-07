Reforçado, Goiás encara o Vasco no Rio pela estreia no Campeonato Brasileiro O Goiás visita o Vasco neste domingo, às 18h30, no estádio de São Januário, no Rio, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro. Depois de passar sufoco na competição na última temporada, o time alviverde se reforçou e vem de um título no Estadual deste ano.