Reforçado, Inter faz treino fechado para jogo de quinta Sem o técnico Paulo Roberto Falcão, dispensado na segunda-feira, o Internacional deu sequência ao trabalho de preparação para o jogo contra o Figueirense, quinta-feira, em Florianópolis, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico interino Osmar Loss comandou um treino fechado no gramado principal do Beira-Rio com a equipe reforçada.