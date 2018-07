Reforçado por Clayton, Atlético-MG viaja para a Argentina falando em 'erro zero'

"Agora, no mata-mata, a Libertadores é um outro campeonato, onde tem que ser erro zero. Então, é foco total, atenção total e a melhor preparação possível para conseguirmos um bom resultado. É um jogo para se jogar com inteligência, mas sem abrir mão de jogar. Pela característica da nossa equipe, temos que jogar para frente, buscando o resultado, mas com certa cautela", afirmou o goleiro.

O argentino Dátolo acredita que o time será muito pressionado e precisará atuar com inteligência para não ficar acuado, apenas se defendendo. "Todo mundo sabe a importância do jogo. Vamos encontrar uma equipe com jogadores experientes e uma torcida que grita o tempo todo, então, temos que estar preparados para isso", destacou.

Após avançar na fase de grupos da Libertadores, o Atlético-MG fez três mudanças na sua lista de inscritos, com as entradas de Clayton, Capixaba e Carlos Eduardo nas vagas de Thiago Ribeiro, Dodô e Henrique, todos eles hoje fora do clube. No entanto, Clayton foi o único relacionado para o duelo na Argentina.

"Um pouco de ansiedade, mas me sinto preparado para este momento. Não vejo a hora de poder entrar em campo e ajudar o Atlético", comentou Clayton, que ao menos inicialmente deve ficar como opção no banco de reservas diante do Racing.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para o jogo na Argentina:

Goleiros: Victor e Uilson

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César e Douglas Santos

Zagueiros: Leonardo Silva, Erazo, Edcarlos e Tiago

Volantes: Rafael Carioca, Leandro Donizete, Júnior Urso, Lucas Cândido e Eduardo

Meias: Cazares e Dátolo

Atacantes: Robinho, Lucas Pratto, Clayton e Hyuri