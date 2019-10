Reforçado por Matheus Henrique e Kannemann, Grêmio tem dúvidas para o clássico

Depois de vencer o Vasco por 3 a 1, no Rio, na noite de quarta-feira, o Grêmio vai iniciar na tarde desta quinta a sua preparação para o clássico com o Internacional, domingo, às 18h30, em sua arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Renato Gaúcho poderá contar com os retornos do volante Matheus Henrique e do zagueiro Kannemann, que cumpriram suspensão na capital fluminense e agora voltam a ficar à disposição do comandante.

Outro atleta que não pôde atuar na última quarta e será opção para o Gre-Nal é o lateral-direito Galhardo. Ele não teve como ser utilizado em São Januário por motivo contratual, pois pertence ao Vasco, e agora deverá ser incluído entre os relacionados pelo treinador para o confronto deste final de semana.

O titular da lateral direita, porém, é Léo Moura, que precisou ser substituído no segundo tempo do duelo com os vascaínos por causa de dores musculares. O veterano de 41 anos será reavaliado pelos médicos nesta quinta-feira e passou a ser considerado dúvida para o clássico. Caso seja vetado, Galhardo deve ser escalado no domingo.

Na entrevista coletiva que concedeu após o triunfo sobre os vascaínos, Renato Gaúcho revelou que Léo Moura avisou que "estava com a perna pesada e poderia prejudicar a equipe" se continuasse em campo no duelo de quarta-feira. "Ele pediu para sair. A gente sempre avalia os jogadores após as partidas. O Léo será mais um jogador que vamos avaliar amanhã (nesta quinta-feira)", confirmou o comandante.

Além de Léo Moura, o Grêmio tem outros três jogadores que ainda são vistos como dúvidas para o clássico de domingo depois de terem desfalcado a equipe contra o Vasco. Um deles é o zagueiro Pedro Geromel, que levou uma pancada na coxa direita no último domingo, na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, e segue na luta para se recuperar. Os outros dois atletas que ainda precisam ser confirmados como opções contra o Inter são o volante Maicon e o meia Alisson, poupados por desgaste físico e que sequer viajaram ao Rio para encarar os vascaínos.

Um desfalque certo para o clássico é o meia Thaciano, que sofreu uma lesão muscular na coxa. Reserva da equipe, ele não poderá figurar como opção de banco desta vez. Com todos estes problemas, uma provável escalação para encarar o rival colorado é a seguinte: Paulo Victor; Léo Moura (Galhardo), Geromel (David Braz), Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon (Michel), Alisson (Pepê), Tardelli e Everton; Luciano.

Depois de ser goleado por 5 a 0 pelo Flamengo na semifinal da Copa Libertadores, o Grêmio acumulou duas boas vitórias no Brasileirão e subiu para a quinta posição da tabela, com 47 pontos, apenas dois atrás do São Paulo, que hoje fecha o G4. "Depois da eliminação com o Flamengo, a equipe reagiu rápido, vencemos o Botafogo e o Vasco, são seis pontos importantíssimos para a gente", destacou Renato Gaúcho.