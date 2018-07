Reforçado por trio do time B, Santos inicia preparação para jogo com o Vitória

Após o empate com a Ponte Preta, quinta-feira, no Moisés Lucarelli, o Santos retomou nesta sexta a rotina de treinamentos. E a principal novidade do trabalho, realizado no CT Rei Pelé, foi a presença de três jogadores do time B: o volante Gregore, o zagueiro Sabino e o lateral-direito Kaique.

Os titulares na partida em Campinas apenas realizaram trabalhos regenerativos. Enquanto isso, os reservas fizeram um treinamento coletivo. E foi esse trabalho que contou com a presença do trio do time B do Santos, que participa da Copa Paulista. A atividade foi encarada como uma oportunidade desses jogadores serem melhores observados pelo técnico Levir Culpi. Eles sonham com uma oportunidade na equipe principal em 2018.

"Sem dúvida é o tipo de oportunidade que buscamos. Trabalhamos diariamente com o técnico Kleiton Lima vislumbrando a possibilidade de sermos observados pelo time principal. Fico feliz em ver que isso está ocorrendo e que estamos tendo a chance de treinar com eles", afirmou Gregore, de 23 anos, que já foi relacionado três vezes para compromissos di time principal do Santos e atuou contra o Gálvez, na Copa do Brasil de 2016.

O elenco do Santos volta a treinar na manhã deste sábado, dando sequência aos trabalhos de preparação para o duelo com o Vitória, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Pacaembu, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 48 pontos, o time ocupa a segunda posição, a dez do líder Corinthians.