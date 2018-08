'Reforçado' por volta de trio e Maracanã, Flamengo encara Vitória

De volta ao Maracanã, no Rio, o Flamengo vai receber o Vitória às 19h30 desta quinta-feira, no estádio em conquistou 25 dos 37 pontos que ganhou no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, foram oito vitórias, um empate e só uma derrota em dez jogos como mandante.

Por outro lado, o desempenho fora de casa vem sendo o calcanhar de Aquiles do time carioca, que não vence como visitante desde 7 de junho, quando bateu o Fluminense por 2 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília. E, naquela ocasião, a torcida flamenguista era maioria.

Contra um time de outro estado, a última vitória fora de casa aconteceu apenas em 26 de maio, em Belo Horizonte, por 1 a 0 contra o Atlético Mineiro. O Flamengo era líder antes do início da 17ª rodada, na qual perdeu por 2 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre. Quando foi visitante de novo, no domingo, perdeu por 3 a 0 para o Atlético Paranaense, em Curitiba.

Além do "reforço" do Maracanã na rodada de abertura do returno, o Flamengo vai contar com as voltas de Réver e Diego, poupados na rodada passada por causa do desgaste físico, e Diego Alves, vetado antes da partida porque sentiu dores no joelho.

Assim, o técnico Maurício Barbieri está livre de desfalques para escalar a equipe, que reencontrará Paulo César Carpegiani, o seu treinador no início da temporada. "É um cara que nos ensinou bastante. Acabou saindo por coisas do futebol. Vai ser bom revê-lo. Espero que a gente possa vencer", afirmou Éverton Ribeiro.

O Flamengo deverá ir a campo com: Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Rever e Renê; Cuéllar, Éverton Ribeiro, Lucas Paquetá, Diego e Vitinho; Uribe.