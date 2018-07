Reforço, atacante Roger Guedes já treina no Palmeiras

O Palmeiras oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante Roger Guedes, que estava no Criciúma. O jogador de 19 anos assinou por cinco temporadas, até abril de 2021, e já treinou pela manhã pela manhã com os companheiros de elenco que não viajaram para a Argentina, onde a equipe empatou em 3 a 3 com o Rosario Central, na noite de quarta-feira, pela Copa Libertadores.

"O Palmeiras é um outro mundo realmente. Estou vivendo momentos muito bons desde a minha chegada. Ontem, fiz exames e conheci alguns funcionários. Hoje, vesti a camisa e treinei pela primeira vez. Vou dar a vida por esse clube", afirmou o atleta, que se profissionalizou pelo time catarinense em 2014. "Devo muito ao Criciúma. Foram cinco anos lá, desde o infantil. Só tenho a agradecer a todos, aos dirigentes e a todos os amigos que fiz lá".

Roger é uma aposta do Palmeiras. O clube comprou 25% dos direitos econômicos e poderá fechar a compra de outros 25% ao fim do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda deve emprestar jogadores que estão fora dos planos ao Criciúma. A diretoria vê o atacante como uma aposta para dar sequência a uma possível renovação futura do elenco.

O jogador tem oito gols marcados na carreira profissional, um deles anotado contra o Corinthians. "Foi um gol de calcanhar, com o lado de fora do pé. Fiquei muito feliz, era apenas o meu terceiro jogo. Até já vi alguns comentários de torcedores na internet me pedindo mais gols contra o maior rival e espero correspondê-los", comentou Roger, que disse ter como um dos ídolos o veterano Zé Roberto.