Reforço, Lucas Romero festeja chance de defender o Cruzeiro

Logo em sua chegada no Aeroporto de Confins, que fica na Grande BH, o atleta festejou a oportunidade de poder vestir a camisa de um dos principais times do futebol brasileiro. Até hoje, ele atuou apenas pelo Vélez em sua curta carreira, na qual se sagrou campeão argentino em 2013, ano em que também faturou a Supercopa Argentina.

"Estou muito contente por jogar aqui. Estou esperando os exames médicos para assinar o contrato. Chego com muita vontade de vestir a camisa do Cruzeiro. É um clube muito grande e tem uma torcida muito grande. Estou muito contente de jogar aqui", disse o argentino em seu desembarque, antes de seguir para a Toca da Raposa II.

Com apenas 1,67m e 64kg, Lucas Romero chegou depois de o Cruzeiro já ter contratado outros três estrangeiros para esta temporada: os meias Matias Pisano e Juan Sánchez Miño, ambos argentinos, e o volante uruguaio Federico Gino, que, por ter nascido no Brasil, não entra na cota de extracomunitários. O elenco também já contava com outros dois atletas de países vizinhos: o volante argentino Ariel Cabral e o meia uruguaio De Arrascaeta.