Van Persie é recebido por sete mil torcedores no Fenerbahçe

O atacante holandês Robin van Persie foi apresentado nesta terça-feira como reforço do Fenerbahçe, da Turquia. O jogador que estava no Manchester United assinou contrato por três anos e foi recebido por sete mil torcedores no Estádio Sükrü Saracoglu, em Istambul.

"Com esse time nós podemos ser campeões. Minha meta é ganhar o maior número de títulos possível nos próximos anos", comentou o atleta de 31 anos, que entrou em campo ao lado do Shaqueel, de 8 anos. "Sei que devo perder alguns gols, mas posso prometer que vou continuar tentando até conseguir. É meu sonho marcar pelo Fenerbahce".

Van Persie teve desempenho discreto pelo Manchester na última temporada devido a inúmeras lesões. No novo clube, ele disse que precisará de algumas semanas para entrar em forma e que recebeu boas recomendações do seu companheiro de seleção Dirk Kuyt. "Conversei com outros clubes, mas o Fenerbahçe me passou mais confiança e estou muito feliz de estar aqui agora", comentou.

O holandês ainda falou sobre a expectativa de enfrentar o amigo Sneijder em duelo contra o Galatasaray. "Ele é um grande cara. Estou ansioso por esse duelo, porque respeito muito esse campeonato. Existem muito bons times. É um campeonato difícil de vencer", comentou.

Van Persie foi revelado pelo Feyenoord em 2001. Três anos mais tarde foi negociado com o Arsenal, da Inglaterra, onde atuou por oito temporadas até ser transferido para o Manchester United.