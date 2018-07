Volante Danilo é apresentado e já treina no Valencia

Em sua primeira temporada pelo Valencia, o atleta também tentará provar que merece ser contratado em definitivo, pois o seu contrato já prevê a opção de compra dos direitos do atleta caso haja interesse do clube em seguir com o brasileiro ao final do acordo atual, previsto para acabar em 30 de junho de 2016.

Ao falar sobre o primeiro treino de Danilo, o Valencia destacou, por meio de nota oficial, a sua "qualidade no controle e na recuperação da bola", assim como lembrou que o jogador já marcou um gol nesta atividade inicial com os seus novos companheiros. Empolgado, Danilo afirmou, em sua apresentação, que o Valência "é um clube com grandeza e história". "Tenho visto nos jogos pela TV o ambiente que há aqui e desde que o Valencia entrou em contato comigo eu decidi vir", enfatizou o atleta, que defende seleções brasileiras de base desde 2013, tendo sido convocado para atuar pelos times nacionais sub-17, sub-20 e sub-21.