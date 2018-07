Reforço, Anderson faz primeiro treino com o grupo do Inter

A presença do meia Anderson foi a principal novidade do último treinamento do Internacional antes do duelo com o Novo Hamburgo, neste sábado, às 17 horas, no Beira-Rio. O jogador, porém, não tem condições de participar do confronto, válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

A atividade desta sexta-feira, no Beira-Rio, foi a primeira de Anderson ao lado dos demais companheiros de Inter e serviu para o técnico Diego Aguirre definir os últimos detalhes do time antes do confronto com o Novo Hamburgo, em que ele poderá contar com o lateral-direito Léo, que cumpriu suspensão automática diante do São José.

No trabalho, Aguirre dividiu o grupo em duas partes, com o primeiro treinando a partir das 9h30 e o segundo se exercitando uma hora depois. O treinador, porém, só permitiu que a imprensa acompanhasse 15 minutos da atividade, sem indicar a escalação da equipe.

Com dois empates nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, o Inter está apenas na nona colocação com dois pontos. Assim, neste sábado, vai buscar a sua primeira vitória na competição, ainda sem Anderson.