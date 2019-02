Reforço colombiano do Palmeiras se destaca no Sul-Americano sub-20

O Palmeiras é o único clube brasileiro a ter terminado o Sul-Americano sub-20 com boas expectativas. Mesmo com o fracasso amargado pela seleção de não conseguir se classificar para o Mundial, a competição ao menos mostrou ao time alviverde o bom futebol do novo reforço. O colombiano Ivan Angulo foi um dos destaques.

O jogador de 19 anos pertence ao Envigado e vai se apresentar em breve ao Palmeiras. O contrato será de empréstimo por uma temporada, com opção de compra. Inicialmente ele integrará o plantel sub-20, com a possibilidade de ser observado também pelo técnico Luiz Felipe Scolari. A negociação foi fechada pouco antes do início do Sul-Americano, no Chile, em acerto confirmado pelo próprio time colombiano.

Angulo despertou a atenção do Palmeiras em novembro do ano passado. O Brasil e a Colômbia realizaram um amistoso entre os elencos sub-20, em Goiânia, e o jogador foi decisivo. No empate por 2 a 2, o atacante marcou um gol e demonstrou velocidade e qualidade nos dribles nas jogadas como ponta.

No Sul-Americano, Angulo voltou a ter boas atuações. O jogador iniciou a competição como reserva, para depois assumir a posição de titular e marcar dois gols. A Colômbia garantiu vaga no Mundial da Polônia, em junho, ao ficar à frente do Brasil no saldo de gols.

O reforço palmeirense é considerado na Colômbia como uma das grandes apostas do futebol local. O clube de Angulo, o Envigado, cidade vizinha a Medellín, tem estrutura modesta, porém se orgulha de ter revelado o meia James Rodríguez, do Bayern de Munique.

O Palmeiras cedeu oito jogadores do elenco sub-20 para a disputa do Sul-Americano. Seis atletas integraram a seleção brasileira, o atacante Aníbal defendeu o Paraguai e o recém-contratado Angulo atuou pela Colômbia.

O próprio Angulo, por coincidência, vem de uma cidade com tradição no futebol. O jovem jogador nasceu em Tumaco, no sudoeste da Colômbia, terra natal de jogadores da seleção colombiana como Victor Ibarbo e Pablo Armero, lateral que teve passagem pelo Palmeiras.