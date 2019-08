Reforço de peso do São Paulo, Daniel Alves nunca perdeu no estádio do Morumbi

Para o torcedor mais supersticioso, a chegada de Daniel Alves ao São Paulo - a contratação foi concretizada na última quinta-feira - está carregada de bons motivos para otimismo. Um deles é que o lateral-direito nunca perdeu jogando no Morumbi, estádio que é a casa de seu novo clube.

LEIA TAMBÉM > São Paulo busca parceiros para ajudar a pagar Daniel Alves

Até o momento, foram quatro partidas no local, todas com a seleção brasileira, com quatro vitórias. Usando a camisa amarela, o lateral-direito foi escalado nos triunfos contra Uruguai - 2 a 1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, em 21 de novembro de 2007 -; nos amistosos diante da África do Sul - 1 a 0, em 7 de setembro de 2012 - e Sérvia - 1 a 0, em 6 de junho de 2014 -; além da estreia contra a Bolívia na Copa América deste ano, em 14 de junho, por 3 a 0.

Hoje capitão da equipe do técnico Tite, Daniel Alves será apresentado oficialmente nesta terça-feira no estádio do Morumbi, com evento aberto à torcida, no qual será cobrada uma entrada de R$ 5. No dia seguinte, o atleta de 36 anos começa a treinar no CT da Barra Funda e ainda não tem data para estrear na equipe do técnico Cuca.

Como estava de férias após o título com a seleção na Copa América, ainda precisará passar por todo um trabalho físico para tentar alcançar o nível dos colegas de equipe antes de se tornar apto para jogar.

Situação similar viverá o lateral-esquerdo Juanfran, outro reforço de peso do time paulista com contrato até o final de 2020. Neste domingo, o clube anunciou em suas redes sociais oficiais que o espanhol de 34 anos vestirá a camisa 20.

O jogador, que teve contrato encerrado com o Atlético de Madrid no final da última temporada europeia, deve desembarcar no Brasil no meio desta semana e ainda não tem uma programação para sua apresentação. Antes, vai realizar exames médicos e resolver questões burocráticas.