Reforço de peso, Lacazette marca em estreia e Arsenal vence amistoso na Austrália

Oficializado na semana passada como contratação mais cara da história do Arsenal, que pagou 60 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões na cotação atual) para tirá-lo do Lyon, o atacante Alexandre Lacazette estreou com a camisa do time inglês de forma positiva nesta quinta-feira. Após entrar na equipe no segundo tempo, o francês marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Sydney FC em amistoso realizado na Austrália.

O reforço de peso do time londrino foi colocado em campo pelo técnico Arsène Wenger aos 23 minutos do segundo tempo, quando substituiu Danny Welbeck, escalado como titular. O atacante balançou as redes 15 minutos depois, em rápido ataque da equipe inglesa no qual recebeu passe da direita e finalizou de primeira, do centro da grande área.

Antes disso, o veterano zagueiro alemão Per Mertesacker, capitão da equipe inglesa, havia aberto o placar aos quatro minutos desta mesma etapa final de partida. O jogador de 32 anos, que vai se aposentar ao final da próxima temporada do futebol europeu e assumirá a gestão das categorias de base do Arsenal, aproveitou uma bola sobrada após cobrança de escanteio e finalizou para marcar.

Com a presença de Lacazette como principal atração, o Arsenal venceu o amistoso diante de um ótimo público de 80.432 espectadores que foram ao Estádio Olímpico de Sydney, onde o time inglês faz a sua primeira aparição em 40 anos. No mesmo local, a equipe londrina enfrentará o Western Sydney Wanderers em outro amistoso desta sua pré-temporada.

O Arsenal foi dominante durante todo o jogo desta quinta-feira diante dos atuais campeões australianos, que escaparam de levar o primeiro gol do amistoso já no primeiro tempo, quando o goleiro Andrew Redmayne praticou boas intervenções e ainda defendeu um pênalti cobrado por Welbeck, que depois daria lugar para a entrada do novo camisa 9 do time, Lacazette. Wenger, por sinal, aproveitou o caráter amistoso do duelo para promover dez substituições durante a partida e analisar quase todas as opções do elenco que viajou para Austrália.

Lacazette, de 26 anos, fez 28 gols na última edição do Campeonato Francês e alcançou a marca de 100 gols pelo Lyon em seu histórico na competição, assim como acumulou 129 bolas na rede ao total pelo clube no qual se formou como jogador, desde os seus 12 anos, e estreou profissionalmente na temporada 2009/2010.

Ao ser confirmado como um reforço de 60 milhões de euros, o atacante ultrapassou a cifra que o Arsenal tinha como seu recorde em uma contratação desde 2013, quando pagou mais de 50 milhões de euros (R$ 184 milhões) ao Real Madrid pelo alemão Mesut Özil.