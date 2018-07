Clayton é convocado para a seleção olímpica no lugar de Luan

Mal chegou ao Atlético Mineiro, e Clayton já está na seleção brasileira. O atacante, que tem apenas 20 anos, foi convocado neste domingo para defender o time olímpico do Brasil e deve se apresentar ao técnico Rogério Micale no máximo até segunda-feira em Vitória, no Espírito Santo.

O jovem, que se destacou com a camisa do Figueirense na temporada passada e foi disputado por diversos grandes clubes do País no início do ano, foi convocado para o lugar de Luan. O gremista está com caxumba e precisa ficar de repouso pelos próximos dias. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) diz que recebeu um atestado médico enviado pelo Grêmio.

Clayton fez apenas sete partidas na temporada até aqui, uma vez que sua regularização pelo Atlético-MG transformou-se em novela. Mas ele já marcou cinco gols, incluindo o gol do empate do Atlético no clássico contra o América-MG, no domingo passado.

A seleção olímpica faz dois amistosos nesta data Fifa. Joga já na quinta-feira contra a Nigéria, em Cariacica, na região metropolitana de Vitória, e depois volta a campo no domingo para enfrentar a África do Sul, em Maceió (AL).

A equipe será comandada por Dunga na Olimpíada, mas está sendo treinada por Rogério Micale, da sub-20, agora que os amistosos coincidem com jogos do time principal. Foram convocados também os atacantes Gabriel Jesus (Palmeiras), Alisson (Cruzeiro), Malcom (Bordeaux-FRA), Gabriel (Santos) e Luciano (Corinthians). Como só 18 atletas podem ser inscritos nos Jogos, a tendência é que a lista olímpica tenha apenas três atacantes.