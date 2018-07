Reforço do Barça, Villa se diz em 'momento mais difícil'

"Chegou a hora de me despedir e, depois de cinco maravilhosas temporadas no clube, guardo muitos sentimentos, deixando muitos amigos, mas sabendo que (a contratação) é algo bom para a entidade. No Valencia eu cresci como jogador e também como pessoa", afirmou Villa, na carta publicada pelo site oficial do clube.

Em seguida, o jogador lembrou de sua identificação com o Valencia e agradeceu aos torcedores do clube. "Eu gostaria, em primeiro lugar, de mandar um forte abraço a todos os torcedores, que tanto carinho me deram sempre, desde o dia de minha apresentação até a última partida no (estádio) Mestalla. Quero agradecer a todos e relembrar que, depois de cinco anos, me sinto um valenciano, como são minhas duas filhas", disse Villa.