Reforço do Botafogo, Giaretta comemora reencontro com René

O Botafogo apresentou nesta quarta-feira mais dois reforços para a temporada. As novidades são o lateral Diego Giaretta, que já defendeu o clube em 2009, e o volante Willian Arão, que fazia parte do elenco do Corinthians na conquista do Mundial de Clubes, em 2012 - ambos estavam no Atlético Goianiense.

Giaretta e o técnico René Simões já trabalharam juntos no próprio Atlético-GO e no Grêmio Barueri. O lateral acredita que a reedição da parceria pode render bons frutos no Botafogo. "Fiquei muito contente de saber que o René era o treinador. Sempre confiei em mim. Sempre fui feliz com ele. Quando soube que poderia vir, fiquei muito contente."

Focado no acesso do Botafogo à Série A do Brasileiro, Arão acredita que o time deve usar o "peso da camisa" para conquistar seu objetivo. "O Botafogo é o time a ser batido. Somos time grande, temos que ganhar", afirmou o volante.