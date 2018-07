Reforço do Corinthians, Ferrugem se espelha em Alessandro por sucesso

SÃO PAULO - Quando surgiu como destaque do Brasiliense, Ferrugem era volante. Mas o jogador, de 26 anos, foi apresentado nesta terça-feira, no CT do Parque Ecológico, como eventual concorrente de Fagner pela titularidade da lateral direita do Corinthians. A mudança de posição, segundo ele, foi natural e se fortaleceu na Ponte Preta, seu último clube.

O espelho é Alessandro, que se aposentou no fim do ano passado depois de ser campeão diversas vezes com o Corinthians. "É muito comum isso. O Alessandro também jogava no meio e virou um grande lateral. Espero ter o mesmo caminho que ele. Fiz minha base no Criciúma de lateral-direito e no profissional joguei de volante. No Gama, fiz várias partidas de lateral, e na Ponte tive grande sequência nessa posição", relatou o jogador, na sua apresentação.

Ano passado, Ferrugem ficou cinco meses parado por conta de uma lesão. Voltou em agosto, mas só participou de três jogos durante todo o Brasileirão. Este ano, foi titular sempre que esteve disponível e só em uma partida foi substituído.

"Ano passado foi difícil porque fraturei o tornozelo. Mas consegui dar a volta por cima, com ajuda de profissionais de fisioterapia, além da força de vontade e do trabalho. Com trabalho você pode chegar longe. E graças ao meu trabalho estou defendendo esse clube maravilhoso", exaltou Ferrugem, que disse estar realizando um sonho ao chegar ao Corinthians.