Reforço do Cruzeiro, De Arrascaeta realiza exames em Montevidéu

Novo reforço do Cruzeiro para esta temporada, o jovem meia Giorgian De Arrascaeta realizou exames médicos em Montevidéu nesta segunda-feira. O jogador de 20 anos é esperado em Belo Horizonte na próxima quinta, quando deve assinar contrato e ser apresentado oficialmente para a imprensa.

O médico do Cruzeiro, Sérgio Freire Júnior, viajou à capital uruguaia para acompanhar os exames médicos de De Arrascaeta. O meia era cobiçado pelo Internacional, que negociou com ele por algumas semanas desde o fim do ano passado. Mas o clube mineiro atravessou as conversas e, rapidamente, acertou as bases com o jogador.

O Cruzeiro não confirmou os valores, mas especula-se que tenha desembolsado quatro milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) para tirar o jogador do Defensor e adquirir 50% dos seus direitos. Com isso, De Arrascaeta se tornou o sexto reforço cruzeirense para 2015, ao lado do lateral-direito Fabiano, o volante chileno Felipe Seymour, e os atacantes Leandro Damião, Riascos e Joel.