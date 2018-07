Reforço do Cruzeiro é apresentado ao lado de Gabriel O Pensador

A sala de imprensa da Toca da Raposa recebeu dois xarás nesta quinta-feira. O centro das atenções era o meia Gabriel Xavier, último reforço do Cruzeiro para a disputa da Libertadores. Mas o cantor Gabriel O Pensador também não passou nada desapercebido. Dono de parte dos direitos econômicos jogador, o compositor foi um dos responsáveis pela transferência.

Amigo pessoal de Júnior Pedroso, empresário de Gabriel Xavier, o cantor segue com uma porcentagem dos direitos sobre o meia, que veio da Portuguesa. O Cruzeiro adquiriu 32,5% do jogador, de acordo com o gerente de futebol do clube mineiro, Valdir Barbosa. Gabriel assinou por quatro anos.

"Eu consegui mostrar meu futebol no ano passado. Quando pintou oportunidade de vir, oportunidade única, não pensei muito. Deu tudo certo e conseguimos acertar. Jogador vive em função de responsabilidade, fico feliz por isso", disse o meio-campista, ao ser apresentado com a camisa 18.

Ele é o 13.º e último reforço do Cruzeiro para a Libertadores, pelo que explicou Valdir Barbosa. Também contratado recentemente, o zagueiro Paulo André deve ser o último a ser regularizado, uma vez que é feriado na China e a documentação do jogador vem de lá.