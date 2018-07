Reforço do Cruzeiro, Jackson diz que evoluiu nos EUA

Jackson garantiu que essa experiência fora do País o ajudou a evoluir na carreira. "Eu sou um jogador veloz, com potencial para atacar e defender também. Fui muito feliz nos Estados Unidos, jogando no Dallas, e pude usar bem essas características", afirmou. "Tem diferença, o futebol lá é bem mais rápido. Ganhei bastante experiência, pude jogar todos os jogos e evolui muito".

No Cruzeiro, Jackson espera conquistar títulos, como ocorreu em 2007, quando faturou o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, para que seu contrato seja prorrogado por três anos, como estipulado no acordo firmado com o clube. "Estou muito feliz por estar aqui no Cruzeiro. Meus planos aqui são conquistar títulos", disse.

Na sua carreira, o lateral-direito de 23 anos, defendeu o São Paulo, o Uberaba (MG), o Mogi Mirim (SP), o São Caetano, o Botafogo (SP) e o Dallas (Estados Unidos) antes de chegar ao Cruzeiro.