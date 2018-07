Reforço do Flamengo, Rodinei aparece no BID como jogador do SEV/Hortolândia A utilização de clubes do interior para que empresários registrem atletas que agenciam segue como prática recorrente no Brasil. O lateral-direito Rodinei é um exemplo disso. O jogador, que defendeu a Ponte Preta no Brasileirão e já foi anunciado como reforço do Flamengo, aparece nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) como atleta do SEV/Hortolândia, que em 2014 disputou a quarta divisão do Paulista e em 2015 se licenciou.