Natanael chega ao Inter e diz ter evoluído defensivamente na Europa

Novo reforço do Internacional, Natanael aproveitou a sua apresentação, nesta quarta-feira, para explicar um pouco das suas características ao torcedor. Há quatro anos fora do Brasil, pois vinha atuando no búlgaro Ludogorets, assegurou que melhorou o seu desempenho defensivo nesse período em que esteve na Europa, se tornando um jogador mais completo.

"Sei que muitos torcedores ainda não devem me conhecer claramente, até porque fiquei quatro anos jogando fora do Brasil. O Natanael é um jogador de velocidade, que ataca bastante. Com a experiência de Europa, me adaptei bastante na parte tática defensiva, aprendi muito", afirmou.

Natanael chegou ao Inter gratuitamente, pois o seu contrato com o Ludogorets se encerrou ao fim com o término da temporada 2018/2019 do futebol europeu. A proximidade do término do vínculo e a falta de acordo para renová-lo com a diretoria, inclusive, o levou a deixar de ser aproveitado na equipe principal do clube, sendo relegado ao time B. Com essa inatividade, Natanael reconheceu que precisará reforçar os trabalhos físicos nos próximos dias, para ter condições de ser aproveitado pelo técnico Odair Hellmann.

"Vou estar trabalhando essa semana a parte física. Fiquei duas semanas e meia sem treinar forte, mas fiz alguns testes e acredito que não preciso de muito tempo de trabalho físico. Vou trabalhar forte junto com o professor Élio Carravetta (preparador físico do Inter). Na próxima semana, devo estar trabalhando com o grupo e buscando o ritmo de jogo", disse.

De volta ao futebol brasileiro, Natanael explicou que o desejo de receber uma chance no futuro na seleção o motivou a retornar ao País. "Saí da Bulgária pois creio que fechei meu ciclo por lá. Queria atuar em um nível mais alto para ter chance na seleção, que é o meu sonho, como de todo jogador brasileiro", disse o jogador, que vai vestir a camisa de número 28 no time.

Natanael assinou um contrato válido por três anos com o Inter e chega para repor a perda de Iago, negociado com o alemão Augsburg. Na sua passagem pelo time búlgaro, ele foi tetracampeão nacional e disputou três edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Além disso, marcou seis gols e deu 18 assistências em 149 jogos disputados.

Antes, no futebol brasileiro, Natanael iniciou a sua carreira no Operário-MT, depois passando pelo Cuiabá. Em 2014, se transferiu para o Atlético Paranaense, tendo disputado 79 jogos, participado da Copa Libertadores de 2014 e marcado um gol, antes de ir para a Bulgária em 2015.

Quando estiver em forma, ele deverá disputar a titularidade da lateral esquerda do Inter com Uendel - a outra opção de Odair para a posição é o polivalente Zeca, que atua pelos dois lados do campo.