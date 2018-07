Reforço do Palmeiras, Guerra ganha festa da torcida na Colômbia

Antes de se apresentar ao Palmeiras, o meia Alejandro Guerra teve uma despedida com muita festa por parte da torcida do Atlético Nacional, de Medellín, onde jogou nas três últimas temporadas. Uma multidão foi à sede administrativa do clube, em Itagüi, para aplaudir e agradecer o venezuelano de 31 anos pelos títulos conquistados na equipe, o principal deles a Copa Libertadores de 2016.

A conquista continental teve Guerra como destaques. O meia foi escolhido o melhor jogador do torneio. Emocionado com o apoio da torcida, o jogador agradeceu a presença. "Quero desejar a todos muito sucesso nos torneios que a equipe irá disputar, que sigam apoiando aos jogadores, porque vocês são nossa força e como sempre, deixem o nome do Nacional no topo, por seu comportamento", afirmou ao site oficial do clube.

Na celebração, o meia foi presenteado com um quadro, em que aparece com taça da Libertadores. "Lobo" Guerra conquistou pelo clube duas edições do Campeonato Colombiano, uma Copa da Colômbia e outra Supercopa do país. A última participação dele foi no Mundial de Clubes, no Japão, onde o time foi terceiro colocado.

O meia assinou contrato com o Palmeiras por três temporadas e deve se apresentar nos próximos dias ao técnico Eduardo Baptista para começar os trabalhos na Academia de Futebol. "O canto da torcida do Nacional sempre fez o time se sentir muito importantes. Obrigado por tudo. Levo vocês no meu coração", disse o atleta, que é um dos nove reforços do Palmeiras para 2017.