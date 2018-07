Reforço do Santos, Leonardo não teme concorrência na zaga

O Santos apresentou nesta segunda-feira o segundo reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Leonardo, de 29 anos, chegou ao clube e disse não estar preocupado com a grande concorrência para a posição, que já no elenco David Braz e Werley como titulares, fora os reservas Gustavo Henrique, Jubal e Paulo Ricardo.

Leonardo fez parte do grupo santista campeão brasileiro em 2004 e disputou o Campeonato Paulista deste ano pelo Ituano. "As oportunidades virão. O Brasileirão é muito longo e temos a Copa do Brasil. As oportunidades vão chegar e tenho de estar preparado para fazer o meu melhor e mostrar serviço, porque o Santos confiou em mim mais uma vez", afirmou.

O jogador vai usar a camisa 44 e ainda vai ter de esperar para estrear. Nesta segunda, por exemplo, ele apenas fez recondicionamento físico na academia e aos poucos vai continuar nesse trabalho antes de retornar à equipe. Antes dele, a diretoria havia contratado o atacante Rafael Longuine e o meia Marquinhos, que ainda não foi apresentado.

O atacante Nilson deve ser o quarto reforço do Santos para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador disputou o Campeonato Paulista pelo São Bento, marcou dois gols e está perto de ser anunciado pela diretoria em um contrato de empréstimo válido até o fim da temporada.