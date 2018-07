Reforço do São Paulo, Kieza diz viver melhor momento da carreira

O novo contratado do São Paulo garantiu nesta terça-feira que chega ao novo clube em seu melhor momento da carreira. O atacante Kieza, vice-artilheiro da Série B em 2015 pelo Bahia, assinou contrato por três temporadas e disse que tem como objetivo na nova equipe evoluir e disputar vaga de titular com Alan Kardec, Centurión, Rogério, Wilder e João Paulo.

"Sem dúvida, estou no melhor momento da minha carreira. Espero corresponder e conquistar títulos aqui, e que 2016 seja ainda melhor do que o ano passado", disse em entrevista ao site oficial do clube. Kieza fez 29 gols na última temporada e no futebol brasileiro, só perdeu para Ricardo Oliveira, do Santos, que fez 37. O atacante são-paulino tem 29 anos e tinha os direitos econômicos pertencentes ao Shanghai Shenxin, da China.

Antes de Kieza, a diretoria anunciou como contratações para a temporada o lateral-esquerdo Mena e o zagueiro Lugano. O atacante já treina no CT da Barra Funda desde a semana passada e está à disposição do técnico Edgardo Bauza para a sequência da pré-temporada. "A responsabilidade de chegar em um clube grande como o São Paulo é grande, mas espero corresponder. E que seja uma temporada de vitórias para o clube, melhor do que 2015, porque o São Paulo tem que estar sempre nas decisões, comentou Kieza.

O jogador custou ao São Paulo R$ 4 milhões e antes do Bahia, passou por clubes como Fluminense, Cruzeiro, Ponte Preta e Náutico, além de passagens no exterior pela China e o Shabab Dubai, dos Emirados Árabes.