Reforço do São Paulo, Wilder comemora nova parceria com Osorio

O novo jogador do São Paulo disse nesta terça-feira estar ansioso para voltar a trabalhar com um velho conhecido. O atacante colombiano Wilder Guisao espera repetir junto com o técnico e compatriota Juan Carlos Osorio o mesmo sucesso da época de Atlético Nacional, de Medellín, onde a dupla conquistou cinco títulos em dois anos.

Wilder, como prefere ser chamado, estava no Toluca, do México, e assinou com o time do Morumbi contrato de empréstimo por um ano. "Osorio me deu oportunidades na Colômbia e me projetou no futebol. Com ele, tive oportunidade de me destacar e depois atuar no futebol internacional. Agora, ele me trouxe para cá, porque sabe do meu potencial para poder ajudar a equipe", disse em entrevista ao site oficial do São Paulo.

O colombiano é um jogador que atua pelos lados do campo e veio a pedido do técnico. Wilder iniciou a carreira antes de se destacar sob o comando de Osorio. Juntos, no Atlético Nacional, ganharam o Torneio Apertura (2013 e 2014), Torneio Finalización (2013) e Copa da Colômbia (2012 e 2013).

"Desde garoto, pela televisão, acompanhava o futebol brasileiro. Por isso é um sonho estar aqui hoje. Estou feliz e quero desfrutar cada momento aqui para ser feliz e ajudar o São Paulo", comentou Wilder, que se junta a Centurión como o outro estrangeiro do elenco.