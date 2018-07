Reforço do São Paulo, Wilder faz primeiro treino no campo

O novo contratado do São Paulo fez nesta segunda-feira o primeiro treino no gramado do CT da Barra Funda. O atacante colombiano Wilder Guisao continua com um programação de atividades para recuperar a forma física antes da estreia e deve ser apresentado pelo clube ainda nesta semana.

Emprestado pelo Toluca, o jogador estava em pré-temporada no México e agora trabalha para tentar adquirir ritmo de jogo. Wilder, como prefere ser chamado, já está no CT da Barra Funda desde a última semana e chegou indicado pelo técnico Juan Carlos Osorio, com quem trabalhou no Atlético Nacional, do Colômbia.

A segunda-feira teve avanços nas recuperações do atacante Alan Kardec e do volante Wesley. Kardec fez exercícios no gramado e tem previsão de retorno aos gramados em outubro, seis meses depois de ser submetido a uma cirurgia dias depois de romper os ligamentos do joelho direito. Já o volante, tenta se recuperar de uma pancada nas costas e deve estar à disposição para o clássico com o Corinthians, no dia 9, pelo Brasileirão.

Para a partida da próxima quarta-feira, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, a equipe terá o retorno do atacante Luis Fabiano e do meia Ganso. A dupla cumpriu suspensão e não participou da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, assim como treinador Osorio.