Reforço do São Paulo, atacante Negueba passa por cirurgia no joelho

SÃO PAULO - Reforço do São Paulo para 2013, o atacante Negueba passou na tarde desta quinta-feira por cirurgia para corrigir um ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A operação, realizada num hospital da cidade de São Paulo, ocorreu bem, de acordo com o clube paulista.

Negueba se lesionou no treino de sábado no CT de Cotia, que atende às categorias de base do clube, mas que tem sido usado pelos profissionais na pré-temporada. O jogador logo teve diagnosticada a ruptura e ficou sabendo que só poderá voltar a atuar daqui a cerca de seis meses, perdendo assim todo o Paulistão e as primeiras fases da Copa Libertadores.

A cirurgia foi realizada no HCor (Hospital do Coração), pelo cirurgião e ortopedista Renê Abdalla, que usualmente atende os jogadores tricolores. O procedimento foi acompanhado pelo fisioterapeuta do São Paulo, Ricardo Sasaki.

De acordo com o São Paulo, Negueba deve receber alta no sábado e ficará de repouso, em casa, também no domingo. A partir de segunda-feira ele se juntará ao elenco em Cotia para iniciar a fisioterapia.