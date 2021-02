Reforço do São Paulo, Bruno Rodrigues se despede da Ponte Preta

Bruno Rodrigues postou nesta terça-feira um texto se despedindo da Ponte Preta e dos torcedores. Destaque do clube na temporada 2020, o atacante de 23 anos vai se transferir para o São Paulo.

"Foi apenas uma temporada, mas o bastante para saber que sentirei falta. A Ponte Preta marcou minha ainda curta carreira de uma forma muito especial. Passei por alguns times enquanto profissional, mas confesso que é difícil encontrar uma torcida tão apaixonada quanto essa", destacou Bruno Rodrigues.

Leia Também Crespo chega ao Brasil para assinar contrato de 2 anos e começar a trabalhar na análise do elenco

O atacante tem seus direitos econômicos vinculados ao Tombense e foi emprestado para a Ponte Preta no início de 2020. Com a camisa alvinegra, Bruno Rodrigues disputou 47 jogos e marcou 11 gols, sendo um dos destaques da Série B do Brasileiro. Nesta competição, foram sete gols e sete assistências.

Não é à toa que Cruzeiro, Ceará e Fluminense demonstraram interesse em sua contratação, mas o São Paulo acabou levando a melhor. Bruno Rodrigues, inclusive, mandou um recado para os torcedores do seu novo time.

"Agora, enfrentarei um dos maiores desafios da minha carreira, com a certeza de que estou pronto e que entrarei em campo com a mesma vontade de sempre. No Bruno Rodrigues vocês não encontrarão menos do que 100% de empenho, de vontade, de garra, de luta", finalizou o atacante.