Reforço do São Paulo já debochou do clube e fez juras de amor a rival

O mais novo reforço do São Paulo, o atacante Getterson, foi anunciado nesta quarta-feira pelo clube que um dia já debochou. Em postagens antigas no Twitter, em 2012, o jogador, que então estava em times do interior do Paraná, como PSTC e Toledo, chegou a chamar o clube do Morumbi de "bambi" e revelar torcida pelo Corinthians.

Em 28 de novembro daquele ano, data da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Universidad Católica, do Chile, Getterson desejou sorte ao São Paulo. "Agora joguinho dos bambis. Boa sorte para eles", escreveu o jogador, que citou o apelido pejorativo utilizado pelos rivais para se referir ao São Paulo.

Também em 2012, durante a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão, o jogador comemorou a conquista do Corinthians. "Vai Corinthians, campeão", escreveu no dia da final contra o Chelsea, em Yokohama. "Guerrero e Cássio são os melhores do jogo. Estou muito feliz", comentou.

Getterson, de 25 anos, assinou contratou com o clube até fim do ano, por empréstimo. O atacante estava no J. Malucelli, time de Curitiba que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.