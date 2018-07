Reforço do São Paulo, Welliton se desculpa com Coritiba

SÃO PAULO - Welliton foi finalmente apresentado nesta sexta-feira como jogador do São Paulo. O atacante teve a situação regularizada no dia anterior, quando seu nome apareceu no BID (Boletim Informativo Diário da CBF), e recebeu a camisa 37 das mãos do vice-presidente de futebol, João Paulo de Jesus Lopes, que elogiou seus primeiros dias no clube e lhe desejou boa sorte.

Uma das primeiras perguntas que o jogador teve que responder na apresentação foi sobre o imbróglio envolvendo o Coritiba. O Grêmio tinha acertado o empréstimo para o clube paranaense e ele já havia feito até exames médicos, mas, assim que soube do interesse do São Paulo, desistiu do negócio anterior e optou para ir para o Morumbi.

Welliton aproveitou a ocasião para se desculpar com o Coritiba, mas não mostrou arrependimento pela escolha que fez. "A decisão foi minha. Sempre sonhei jogar no São Paulo e, por isso, a decisão foi minha, por isso que a tomei ainda lá (em Curitiba). Preferi vir para cá e peço desculpas, mas minha vontade é jogar no São Paulo", disse o jogador, que chega por empréstimo de três meses junto ao Spartak Moscou, com possibilidade de compra em definitivo por cerca de R$ 9,5 milhões.

O atacante chega ao Morumbi sem ritmo de jogo e acima do peso por causa da falta de partidas quando estava no Grêmio. Ainda assim, será relacionado pelo Paulo Autuori para a partida deste domingo contra o Botafogo pela falta de opções no ataque - Luis Fabiano e Aloísio estão suspensos, enquanto Ademilson sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e não treinou durante a semana. Mesmo não estando plenamente em forma, Welliton - que pode jogar tanto como homem de referência como pelos lados do campo - se colocou à disposição para ajudar.

"Estou chegando agora, mas sei que estão precisando de mim porque faltam dois jogadores importantes como Luis Fabiano e Aloísio. Fisicamente estou bem, falta um pouco de ritmo de jogo e faz um tempinho que não jogo, acho que falta só isso. Estou aqui para o que der e vier", afirmou Welliton.