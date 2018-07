Reforço do Tottenham brilha e Coreia do Sul faz 8 nas Eliminatórias

A quinta-feira foi de muitos gols pelas Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O grande destaque do dia ficou por conta da Coreia do Sul, que atropelou Laos sem piedade por 8 a 0, em casa. Outros favoritos às vagas, Austrália e Japão também venceram bem. Os australianos golearam Bangladesh por 5 a 0 e o Japão fez 3 a 0 no Camboja.

Na Coreia do Sul, o nome da partida foi Heung-Min Son. O jogador que custou mais de R$ 100 milhões ao Tottenham para tirá-lo do Bayer Leverkusen na semana passada mostrou serviço e marcou três vezes. Chang-Hoon Kwon foi outro destaque, com dois gols. Chung-Yong Lee, Hyun-Jun Suk e Jae-Sung Lee completaram o atropelamento.

Em Perth, a Austrália não contou com nenhum destaque deste nível, o que não significa que não tenha tido facilidade para passar por Bangladesh. Foram quatro gols somente no primeiro tempo, marcados por Leckie, Rogic, Barman (contra) e Burns. Na etapa final, a equipe tirou o pé, mas ainda houve tempo para Mooy deixar o seu.

Já o Japão teve um pouco mais de dificuldade, mas também venceu em casa. Diante de sua torcida em Saitama, a seleção abriu o placar no primeiro tempo com o meia Honda. Na etapa final, aproveitou-se dos contra-ataques para selar o placar com os gols de Yoshida e Kagawa.

OUTROS RESULTADOS

Ainda pelas Eliminatórias Asiáticas, o Iraque goleou Taiwan por 5 a 1, em casa. A China recebeu Hong Kong, decepcionou e não passou de um empate por 0 a 0. Assim como o Usbequistão, que não conseguiu sair do zero diante do Iêmen mesmo em casa.